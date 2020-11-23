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Двоих петербуржцев задержали за квартирные кражи. Залезать в окна одному из них не помешало даже отсутствие руки

Двое ранее судимых петербуржцев были задержаны по подозрению в квартирной краже во Фрунзенском районе города. Одному из них не помешало даже отсутствие руки.

Как сообщает 23 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчины попались полиции на проспекте Большевиков, где проживает 37-летний подозреваемый. Его приятелю 36 лет, он без определённого места жительства. Оба коренные жители Петербурга, ранее судимы за квартирные кражи. У старшего из них отсутствует одна рука.

По предварительной информации, днем 20 октября этого года злоумышленники проникли в квартиру на 1 этаже на Софийской улице, отжав стеклопакет. Оттуда они похитили технику и ювелирные изделия на общую сумму почти 160 тысяч рублей. Часть похищенного обнаружилась при обыске. Нашелся и инструмент для вскрытия окон. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемые арестованы.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Ё-моё, "коренные жители Петербурга". Страх.
36; 37 лет .... Что же будет, лет в 50 (если доживут) ....
Им бы в Голливуд, роли злодеев играть ...
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