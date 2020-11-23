Двое ранее судимых петербуржцев были задержаны по подозрению в квартирной краже во Фрунзенском районе города. Одному из них не помешало даже отсутствие руки.



Как сообщает 23 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчины попались полиции на проспекте Большевиков, где проживает 37-летний подозреваемый. Его приятелю 36 лет, он без определённого места жительства. Оба коренные жители Петербурга, ранее судимы за квартирные кражи. У старшего из них отсутствует одна рука.