Сова и белка, которые познакомились на Елагином острове, похоже, не расстаются. За их дружбой продолжает следить петербургский фотограф Антон Кубышкин. Он заметил на острове ещё одну редкую сову — воробьиного сычика.

Первый раз эту парочку — сову и белку — Антон Кубышкин из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» снял на видео 15 ноября. А 22 ноября он снова застал их в парке. Белка всё так же заигрывает с совой, трогая её за голову, а сова по-прежнему почти невозмутима, лишь медленно поворачивает голову в сторону нарушительницы покоя.