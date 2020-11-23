Сова и белка, которые познакомились на Елагином острове, похоже, не расстаются. За их дружбой продолжает следить петербургский фотограф Антон Кубышкин. Он заметил на острове ещё одну редкую сову — воробьиного сычика.
Первый раз эту парочку — сову и белку — Антон Кубышкин из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» снял на видео 15 ноября. А 22 ноября он снова застал их в парке. Белка всё так же заигрывает с совой, трогая её за голову, а сова по-прежнему почти невозмутима, лишь медленно поворачивает голову в сторону нарушительницы покоя.
Кроме них фотографу на острове попался воробьиный сычик — один из семи видов сов, живущих в Петербурге. Видят его нечасто.
«Вот мы и встретились! Сколько я ходил за тобой на Елагин остров! — пишет Антон о сычике в «Птицах СПб и России». — Встреча с ним была для меня очень серьезным удивлением. Когда мне рассказывали о его размере, я просто не верил. Ну как, думаю, может быть сова размером с ладошку, а ладошку показывала хрупкая девушка. Если вдруг кто-то так же, как и я, не знает размеров этого чудо-хищника, прошу, взгляните на девятое фото — там сухой дубовый листик попал в кадр для примера. А на третьем фото его дразнит снегирь-забияка. Но это, конечно, не так. Сычик охотится на таких птичек».