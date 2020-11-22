Река Новая приобрела ярко-красный оттенок в районе парка Александрино. Фотографии, сделанные накануне, «Фонтанке» прислал 22 ноября муниципальный депутат Никита Кириллов. По его словам, он обратился в дежурную службу комитета по природопользованию — там ему обещали провести проверку, однако напомнили, что в реке водятся красные рачки дафнии.

Фото: Читатель «Фонтанки» Никита Кириллов Фото: Читатель «Фонтанки» Никита Кириллов Фото: Читатель «Фонтанки» Никита Кириллов

В комитете «Фонтанке» подтвердили, что к ним поступила информация об изменении цвета реки Новой в парке Александрино. «Одной из вероятных причин покраснения воды является деятельность обитающих в реке дафний, — повторили там версию дежурного. — Вместе с тем на место была направлена экологическая аварийная служба. Осуществлен отбор проб. В связи с тем, что река Новая используется для отведения поверхностных сточных вод коммунальной канализации, информация была также направлена в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для осуществления проверки целостности коммуникаций и отводимого стока».



Кириллов, в свою очередь, обращает внимание на то, что рядом, у художественной школы на проспекте Стачек, под рекой проходит канализация. В Водоканале «Фонтанке» лишь сообщили, что никаких выпусков в данном месте на балансе у предприятия нет.

Река Новая не в первый раз приобретает причудливую красную расцветку. Это происходило и в прошлом году, как раз в районе парке Александрино. В декабре комитет по природопользованию взял несколько проб и обнаружил превышение по содержанию фенола в 1,8 раза по отношению к предельно допустимому уровню; по ацетону — от 4,7 до 9 раз. Красок в самой реке не обнаружили, а вот на льду пруда в парке были пятна неустановленного происхождения.

«Фонтанка» внимательно следит за судьбой реки Новой с 2018 года. Тогда местные жители обратили внимание на странный запах и безвременную кончину уток в водоеме. История привела к возбуждению уголовного дела, активисты дошли до руководителя СК Александра Бастрыкина. Бывшему гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву предъявили обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).



Оператор Пулково признал, что зимой использовал повышенное количество антиобледенительной жидкости для обработки самолетов. Дело в том, что стоки аэропорта уходят через очистные сооружения в Новый канал и затем в одноименную реку. Анализы показали, что этилового спирта в реке нашлось в 5400 раз больше нормы, этиленгликоля (как раз антиобледенителя) — в 640 раз Контролеры ущерб Новой оценили в 162 млн рублей, взыскать деньги с Пулково не вышло. Суд счёл, что вред реке от реагентов не доказан, а счёт выставили с ошибками.

Канализационные выпуски с территории Пулково в итоге затампонировали, а ВВСС получили разрешение на присоединение со стороны Водоканала Санкт-Петербурга и начали реализовать проект по отведению сточных вод в общегородскую канализацию. Компания подписала договоры с подрядчиками на разработку документации и выполнение работ. Кроме того, было заключено допсоглашение к договору с самим Водоканалом: до того, как будут построены новые очистные сооружения, аэропорт сможет сбрасывать 4 тысячи кубов в сутки в канализационную камеру на улице Пилотов.

