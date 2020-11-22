Семьям иностранных тренеров и спортсменов разрешили въезд в Россию

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области спорта снова могут приезжать в Россию. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 22 ноября пресс-служба кабмина.

«Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки», — говорится в сообщении.

В конце августа Россия отменила введенные из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов. Они не могли приезжать в страну с марта. В начале ноября правительство упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.