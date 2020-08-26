Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов

Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщает 26 августа пресс-служба кабмина.

Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией. Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.