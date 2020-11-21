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Выкинувший с балкона пасынка петербуржец арестован как обвиняемый в покушении на убийство

Следствие попросило изолировать от общества Александра Лоскачева, который накануне вечером выкинул с балкона третьего этажа 13-летнего мальчика. Суд согласился.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лоскачева 21 ноября отправили в изолятор минимум на два месяца. Арест он заслужил тем, что сразу после того, как выкинул с балкона пасынка, попытался сбежать. Кроме того, его обвиняют в покушении на убийство, а мальчик остался жив — значит, Лоскачев может попробовать довести умысел до конца. Сам он вину не признает.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По словам матери, сперва ее сожитель начал выкидывать из окна вещи, а когда она пошла за ними на улицу, то обнаружила на асфальте сына.

Отец мальчика утверждает, что тот вечер был для пары последним. Его бывшая супруга расходилась с этим 34-летним молодым человеком, и к ней в квартиру он приехал, чтобы забрать вещи.

Пострадавший мальчик страдает расстройством психологического развития. Теперь к нему добавились множественные переломы позвоночника и костей таза.

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Комментарии (1)

COVID-2036
"представитель кочевого народа"©, все пальцы левой руки в наколках... почему бы и не попробовать создать с ним ячейку общества?
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