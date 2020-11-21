Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лоскачева 21 ноября отправили в изолятор минимум на два месяца. Арест он заслужил тем, что сразу после того, как выкинул с балкона пасынка, попытался сбежать. Кроме того, его обвиняют в покушении на убийство, а мальчик остался жив — значит, Лоскачев может попробовать довести умысел до конца. Сам он вину не признает.

Следствие попросило изолировать от общества Александра Лоскачева, который накануне вечером выкинул с балкона третьего этажа 13-летнего мальчика. Суд согласился.

По словам матери, сперва ее сожитель начал выкидывать из окна вещи, а когда она пошла за ними на улицу, то обнаружила на асфальте сына.



Отец мальчика утверждает, что тот вечер был для пары последним. Его бывшая супруга расходилась с этим 34-летним молодым человеком, и к ней в квартиру он приехал, чтобы забрать вещи.



Пострадавший мальчик страдает расстройством психологического развития. Теперь к нему добавились множественные переломы позвоночника и костей таза.