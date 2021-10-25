Петербуржца, выбросившего из окна вещи и ребёнка, признали нездоровым. Вместо наказания его будут лечить

Как сообщает 25 октября объединённая пресс-служба городских судов, Лоскачёв отправлен на принудительное лечение. Мужчине вменили покушение на убийство пасынка и освободили от уголовной ответственности по состоянию здоровья. Заниматься им будут психиатры в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.



В ноябре прошлого года Лоскачёв на улице Дыбенко расставался со своей сожительницей. Разрыв 34-летний мужчина воспринял эмоционально. По словам женщины, он начал выбрасывать с балкона третьего этажа вещи, а когда она пошла за ними на улицу, то обнаружила на асфальте сына. Как писала «Фонтанка», 13-летний мальчик страдает расстройством психологического развития, в больницу его увезли со множественными переломами. Во время ареста Лоскачёв не признал себя виновным в покушении на жизнь ребёнка.

