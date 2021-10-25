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Петербуржца, выбросившего из окна вещи и ребёнка, признали нездоровым. Вместо наказания его будут лечить

Обвиняемого в покушении на убийство пасынка на Дыбенко отправили на принудительное лечение

Невский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности мужчину, который сбросил с балкона 13-летнего пасынка. Александру Лоскачёву предписано интенсивное наблюдение специалистов по психическим расстройствам.

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Как сообщает 25 октября объединённая пресс-служба городских судов, Лоскачёв отправлен на принудительное лечение. Мужчине вменили покушение на убийство пасынка и освободили от уголовной ответственности по состоянию здоровья. Заниматься им будут психиатры в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В ноябре прошлого года Лоскачёв на улице Дыбенко расставался со своей сожительницей. Разрыв 34-летний мужчина воспринял эмоционально. По словам женщины, он начал выбрасывать с балкона третьего этажа вещи, а когда она пошла за ними на улицу, то обнаружила на асфальте сына. Как писала «Фонтанка», 13-летний мальчик страдает расстройством психологического развития, в больницу его увезли со множественными переломами. Во время ареста Лоскачёв не признал себя виновным в покушении на жизнь ребёнка.

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Комментарии (6)

житель города П.
Может с Создателем и будут царствовать все наши забитые, изувеченные, изнасилованные, брошенные, доведенные до болезней и смертей дети? А мы, взрослые, пойдём туда, куда пойдём..
Antuan Rokanten
Вот-вот. А где-то продолжает оставаться одиноким 36-летний мужчина, не пьющий, адекватный, хорошо зарабатывающий, но застенчивый. Именно поэтому он никогда не был с женщиной и точно бы не стал выбрасывать вещи и пасынка с балкона.
Владислав М
Хороша мать, нечего сказать. Мало того, что нашла себе мужика неадеквата, так ещё и оставила с ним больного ребёнка наедине в момент скандала.
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