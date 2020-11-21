На Дыбенко петербуржец выкинул с балкона пасынка. Сам он тоже в больнице

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, сцену с висящим за окном ребенком увидели прохожие около половины одиннадцатого вечера накануне около дома 22 по улице Дыбенко. Мальчика держал, но вскоре отпустил мужчина. Оказалось, что он живет с матерью ребенка, а сам мальчик воспитывается в коррекционной школе-интернате. Детей с таким диагнозом часто называют особыми детьми.

Как рассказала мать ребенка, в тот вечер они забрали мальчика домой на выходные, ничего особенного не происходило, пара не ссорилась и спокойно приехала домой. Потом ее 34-летний сожитель внезапно начал выкидывать из окна вещи. Женщина, 44-летний инженер-разработчик одного из банков, пошла на улицу подбирать выкинутое, но кроме вещей там уже лежали ее сын и сам любовник.

У мальчика, который в начале месяца отметит 13-й день рождения, перелом позвоночника и костей таза. Виновник также в больнице с различными травмами.