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Открытые окна опасны не только для детей: в Петербурге начался сезон кошкопада

В Петербурге и Ленобласти увеличилось число заявок об упавших с высоты котах. Домашние любимцы оказываются за пределами квартиры благодаря открытым в жару окнам, уже есть жертвы.

Статистикой происшествий поделились в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте» 24 июня. Менее чем за неделю волонтёрам поступила информация о семи котах и кошках, которые внезапно оказались на улице. Хвостатые оказывались на подоконнике, в дренажной трубе, на чужих балконах, любопытно выглядывали из окон и падали. За сегодня — дважды. Вторая за день заявка поступила с улицы Евгения Шварца, где кошка свалилась с десятого этажа.

«Домашние коты падают в открытые окна и с балконов. UPD: один погиб», — сообщают в паблике.

Уткам с утятами тоже приходится нелегко. Их вытаскивают из коллекторов и водостоков. Погибли пятеро.

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