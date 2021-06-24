В Петербурге и Ленобласти увеличилось число заявок об упавших с высоты котах. Домашние любимцы оказываются за пределами квартиры благодаря открытым в жару окнам, уже есть жертвы.



Статистикой происшествий поделились в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте» 24 июня. Менее чем за неделю волонтёрам поступила информация о семи котах и кошках, которые внезапно оказались на улице. Хвостатые оказывались на подоконнике, в дренажной трубе, на чужих балконах, любопытно выглядывали из окон и падали. За сегодня — дважды. Вторая за день заявка поступила с улицы Евгения Шварца, где кошка свалилась с десятого этажа.