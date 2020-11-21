Правила компенсации туроператорам из-за COVID-19 уточнили. Деньги получат и те, кто возвращал россиян с самого начала

Правительство России скорректировало правила возмещения затрат туроператорам. Теперь компенсацию за возврат россиян из эпидемиологически неблагополучных стран смогут получить и те компании, которые не стали дожидаться официальной стартовой даты, а делали это оперативно.

Информация об этом 21 ноября появилась на сайте кабмина. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще 19 ноября.

Ранее правила господдержки предполагали, что туроператоры смогут получить компенсацию затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, если она проводилась в течение двух недель после введения ограничений в стране пребывания.