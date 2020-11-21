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Правила компенсации туроператорам из-за COVID-19 уточнили. Деньги получат и те, кто возвращал россиян с самого начала

Правительство России скорректировало правила возмещения затрат туроператорам. Теперь компенсацию за возврат россиян из эпидемиологически неблагополучных стран смогут получить и те компании, которые не стали дожидаться официальной стартовой даты, а делали это оперативно.

Информация об этом 21 ноября появилась на сайте кабмина. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще 19 ноября.

Ранее правила господдержки предполагали, что туроператоры смогут получить компенсацию затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, если она проводилась в течение двух недель после введения ограничений в стране пребывания.

На практике игроки туристической отрасли начинали возвращать россиян раньше, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, поэтому воспользоваться субсидией смогли не все.

«Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране», — сказано на сайте правительства.

Напомним, весной 2020 года правительство выделило 3,5 млрд рублей на субсидии туротрасли для компенсации убытков, связанных с невозвратными тарифами авиаперевозчиков, а также на возврат россиян из эпидемиологически неблагополучных стран. По подсчетам, отрасль во всем мире из-за COVID-19 в 2020 году потеряла 730 млрд долларов. Оборот отрасли в Петербурге по итогам года может упасть на 70%.

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