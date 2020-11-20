FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Испорченное испортить нельзя». Путин коротко описал отношения с США

Владимир Путин на телеканале «Россия 1» кортко ответил на вопрос, не испортит ли Россия отношения с США.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», - заявил президент РФ.

Ранее сегодня Владимир Путин провел совещание, посвященное миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Он пообещал принять участие в защите культурных ценностей региона от разрушения, о чем накануне просили Александр Сокуров, Борис Гребенщиков и другие деятели искусства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

HomerMP
Вова, так ты же их и испортил, ё-моё...
kоt-obormot
Поцтреотоам в очередной раз приготовиться плОтить очередной нОлог на плохие отношения с Омерикой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний