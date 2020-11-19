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Сокуров, Гребенщиков, Курентзис и другие призвали ЮНЕСКО защитить Нагорный Карабах. Они сравнили его с сирийской Пальмирой

Режиссер Александр Сокуров, дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и другие российские деятели культуры обратились с письмом в ЮНЕСКО из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 19 ноября пишет РИА Новости.

“Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО”, - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении агентства.

Деятели культуры опасаются, что памятники Карабаха может постичь участь наследия сирийской Пальмиры, практически разрушенной в ходе военных действий. Среди подписавших письмо, помимо уже названных, - режиссеры Алексей Герман-младший и Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (7)

victor_k
Всё, ребята.
Лет через пять армян в Арцахе не останется совсем.

Россия в очередной раз предала армянский народ - первый раз это сделал Ленин в 1921 г, отправив оружие и золото Ататюрку.
А теперь это сделал Гарант ради "дружбы" с Эрдоганом, который является совершенно очевидным врагом России.

Внешняя политика путенской роисси - это торгашество, предательство и ложь.
Которые нашей стране отольются слезами в самом ближайшем будущем.
RemyMartin
В спортлото пусть напишут. д.б.
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