Сокуров, Гребенщиков, Курентзис и другие призвали ЮНЕСКО защитить Нагорный Карабах. Они сравнили его с сирийской Пальмирой

Режиссер Александр Сокуров, дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и другие российские деятели культуры обратились с письмом в ЮНЕСКО из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 19 ноября пишет РИА Новости.



“Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО”, - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении агентства.

