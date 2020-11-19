Сокуров, Гребенщиков, Курентзис и другие призвали ЮНЕСКО защитить Нагорный Карабах. Они сравнили его с сирийской Пальмирой

Режиссер Александр Сокуров, дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и другие российские деятели культуры обратились с письмом в ЮНЕСКО из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 19 ноября пишет РИА Новости.
“Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО”, - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении агентства.
Деятели культуры опасаются, что памятники Карабаха может постичь участь наследия сирийской Пальмиры, практически разрушенной в ходе военных действий. Среди подписавших письмо, помимо уже названных, - режиссеры Алексей Герман-младший и Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.