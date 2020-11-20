Путин: Миротворцы помогли остановить кровопролитие и избежать новых жертв в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин оценил процесс развёртывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Оперативно проведённое разминирование позволило установить хорошую связь в регионе, а развертывание миротворческих сил — остановить кровопролитие и избежать новых жертв», — заявил он 20 ноября во время совещания о миротворческой миссии в непризнанной республике, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Азербайджанские власти обеспечат доступ к религиозным объектам как армян, так и азербайджанцев, добавил Путин. Также он отметил важность защиты памятников и святынь в Карабахе. Помимо ЮНЕСКО нужно подключить к работе ЮНИСЕФ, сказал российский лидер. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ЮНЕСКО заинтересовано в отправке своей миссии в Карабах.