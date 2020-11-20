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Путин: Миротворцы помогли остановить кровопролитие и избежать новых жертв в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин оценил процесс развёртывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Оперативно проведённое разминирование позволило установить хорошую связь в регионе, а развертывание миротворческих сил — остановить кровопролитие и избежать новых жертв», — заявил он 20 ноября во время совещания о миротворческой миссии в непризнанной республике, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Азербайджанские власти обеспечат доступ к религиозным объектам как армян, так и азербайджанцев, добавил Путин. Также он отметил важность защиты памятников и святынь в Карабахе. Помимо ЮНЕСКО нужно подключить к работе ЮНИСЕФ, сказал российский лидер. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ЮНЕСКО заинтересовано в отправке своей миссии в Карабах.

Как доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, развёртывание миротворческого контингента в Карабахе завершено. Ранее Россия заявила об отправке на линию соприкосновения около 2000 человек.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе.

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Комментарии (7)

Wuhan Proletarian
У Российской империи нет будущего, как его не было у всех империй в прошлом.
SanNik
Если просто. Россия захватила территорию Армении под видом миротворцев.
Миротворцы в мире одни - это ООН. Все остальные - это войска, служащие конкретному государству в его интересах - но никак не миротворцы.
Скажут убивать армян и азербайджанцев - и тут же миротворцы превратятся в обычных бойцов.
Anatolevich
Алиев и Эрдоган отжали что хотели и их захваченные земли охраняют русские бараны - восторг, это не доносы на однокурсников и сослуживцев писать - это голову нужно иметь.
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