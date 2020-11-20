Беглов предложил сократить парк Интернационалистов почти на гектар. Зеленую зону «режут» из-за реконструкции Южного шоссе

Парк Интернационалистов могут сократить на 0,9 га, соответствующий законопроект на рассмотрение Заксобрания внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Территорию парка сокращают из-за реконструкции Южного шоссе.
На сайте парламента 20 ноября опубликовали предложенную градоначальником корректировку закона о ЗНОП. Площадь парка Интернационалистов Беглов предложил сократить с 32,63 га до 31,73 га.
Ранее «Фонтанка» писала, что «обрезка» парку грозит из-за проекта реконструкции Южного шоссе. Его хотят сделать четырехполосным, кроме того, трасса проляжет вплотную к жилым домам. При этом рассматривались и другие, более щадящие варианты: сделать транспортную магистраль трехполосной или двухполосной.
На предыдущем заседании парламент поддержал депутатский запрос лидера фракции Партии Роста Оксаны Дмитриевой Беглову с просьбой предоставить информацию, как рассчитывалась загрузка Южного шоссе в краткосрочной и долгосрочных перспективах, о планах по возможному изъятию земельных участков у собственников. А также планируется ли в рамках проекта снос и реконструкция зданий и как будет снижаться уровень шума и пыли.