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Беглов предложил сократить парк Интернационалистов почти на гектар. Зеленую зону «режут» из-за реконструкции Южного шоссе

Парк Интернационалистов могут сократить на 0,9 га, соответствующий законопроект на рассмотрение Заксобрания внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Территорию парка сокращают из-за реконструкции Южного шоссе.

На сайте парламента 20 ноября опубликовали предложенную градоначальником корректировку закона о ЗНОП. Площадь парка Интернационалистов Беглов предложил сократить с 32,63 га до 31,73 га.

Ранее «Фонтанка» писала, что «обрезка» парку грозит из-за проекта реконструкции Южного шоссе. Его хотят сделать четырехполосным, кроме того, трасса проляжет вплотную к жилым домам. При этом рассматривались и другие, более щадящие варианты: сделать транспортную магистраль трехполосной или двухполосной.

На предыдущем заседании парламент поддержал депутатский запрос лидера фракции Партии Роста Оксаны Дмитриевой Беглову с просьбой предоставить информацию, как рассчитывалась загрузка Южного шоссе в краткосрочной и долгосрочных перспективах, о планах по возможному изъятию земельных участков у собственников. А также планируется ли в рамках проекта снос и реконструкция зданий и как будет снижаться уровень шума и пыли.

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Комментарии (9)

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... и главное, ни один чиновник с подельниками не присел на скамью за создания этих массовых гетто без транспортной инфраструкты, теперь лезут копытами в парковую зону, освоив до последнего метра под жилую выделенное. Каков царь, таковы и бояре.
Nafanka
Когда согласовывали застройку ЖК София -думали? НЕТ?! Досвидос... кто должен из-за прилипших к ладошкам зелёненьких жить по меткому выражению пришельца Тарторяна "в &ОВНЕ"?! )))
Nafanka
Так этот Тарторян в августе посмел говорить про МЕСТНЫХ жителей "пускай поживут в &ОВНЕ", сам, поди, уже на Крестовский... "намыл"?! ))) И кто ТУТ хозяин?! Наёмник или горожане?! )))
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