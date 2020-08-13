«Пусть поживут в говне для понимания». Реконструкция Южного шоссе пошла не по плану

Обсуждение реконструкции Южного шоссе на последнем совещании в Центре транспортного планирования, которую чиновники и горожане видят по-разному, обернулось нелестным высказыванием главы учреждения Рубена Тертеряна о местных жителях. Аудиозапись была опубликована в Интернете. Госслужащий 13 августа заявил «Фонтанке», что сожалеет о своих словах.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Магистрали предстоит реконструкция с расширением до 4 полос, в результате чего сократится площадь парка Интернационалистов, а дорога будет проложена вплотную к жилым зданиям.

Накануне в Центре транспортного планирования состоялось совещание, посвященное реконструкции Южного шоссе, которое может стать четырехполосным и «откусить» почти гектар от парка Интернационалистов. На совещании присутствовал председатель совета МО № 72 Павел Швец.

Аудиозапись разговора позднее была размещена «ВКонтакте». Там слышно, что, в частности, глава ЦТП Рубен Тертерян в ходе мероприятия заявил: «Мы предложим выйти на общественные слушания. Если жители точно скажут, что они против, а мы не сможем это спроектировать и построить, мы откажемся. Ну и все. Подождем, когда они поживут в говне и станут более нормальными людьми. Потому что они живут там в убожестве».



В настоящее время Южное шоссе — двухполосное, не имеет тротуаров. Его функцию с одной стороны выполняет пешеходная дорожка, проложенная в парке вдоль шоссе.

«Прежде всего, сожалею о произнесенных столь резких словах. На эмоциях позволил себе такие высказывания. Но, чтобы полностью понять ситуацию и контекст сказанных мною слов, необходимо прослушать всю запись встречи до самого конца. Я действительно переживаю за ситуацию, которая сейчас складывается, — сказал Тертерян. — Территория вдоль Южного шоссе не облагорожена, в некоторых местах отсутствует тротуар. Когда начинается сезон дождей, люди вынуждены ходить по грязи. Мы в первую очередь стараемся создать для жителей комфортную инфраструктуру: обустроить удобные тротуары и велодорожки, организовать остановки общественного транспорта, структурировать парковку».

Он добавил, что рабочие совещания проводятся на постоянной основе и совместно с общественниками удалось уберечь от сноса 62 дерева. «Мы готовы к открытому диалогу и хотим найти наиболее подходящий вариант благоустройства, чтобы жителям было максимально комфортно», — заключил глава учреждения.



Местные жители и депутаты МО № 72 выступают вовсе против сокращения площади зеленых насаждений и предлагают поискать компромиссный вариант реконструкции. Как пояснил Швец, о сокращении парка он узнал только из проекта документа, опубликованного на антикоррупционной экспертизе. На тот момент проект реконструкции был уже готов. При этом изначально рассматривались и другие варианты: две полосы с тротуарами и газоном с одной стороны или три полосы с тротуарами, газоном и велодорожкой.

«Жители хотят, чтобы на дороге появилась пешеходная и транспортная инфраструктура: стоянки, тротуары, пешеходные переходы, освещение. Но они не хотят, чтобы дорога вплотную подходила к их домам и нарушала комфорт, который сейчас обеспечивают растущие вдоль неё зеленые насаждения. Но вчера ЦТП фактически заявил, что либо вы соглашаетесь с нашим мнением, либо мы тогда ничего не будем делать, и вы будете жить в говне. Считаю эту позицию совершенно неправильной. Нужно искать компромисс», — сказал Швец.

Он пояснил, что на совещании от него под протокол требовали согласия с предложенным четырехполосным вариантом. «Я ни в коем случае не согласен, потому что дальше мы будем сопротивляться этому варианту, а нас будут тыкать этим согласием. В нем много вопросов: где расположены остановки, пешеходные переходы, как они связаны с центрами притяжения. Например, там есть самый популярный магазин, от него предлагается сделать дорожку в ста метрах», — добавил депутат.



Компромиссный вариант, который обсуждается сейчас, это все то же четырехполосное шоссе, но за счет сужения полос ширина проезжей части в нем составляет не 15, а 14 метров. Кроме того, он предусматривает отказ от велодорожки. В этом случае, полагает Швец, можно позднее проложить по проезжей части велополосу, как это, например, было сделано на набережной Фонтанки. В свою очередь, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» объяснили, что необходимость расширения Южного шоссе до четырех полос движения обусловлена градостроительными требованиями, учитывающими возможность пуска общественного транспорта, расчетами и моделированием транспортной интенсивности в часы пик, организации парковочных мест (дефицит которых составляет более 6 тысяч мест), а также возможностью комфортного и безопасного передвижения жителей, включая маломобильные группы населения и людей, использующих средства индивидуальной мобильности. «Все перечисленное невозможно организовать на двух или трех полосах движения. На данный момент обсуждение данного проекта с жителями продолжается», — резюмировали в КРТИ.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

