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Дороги в Петербурге сначала побелели, потом покраснели. Вечерний час пик пришёл вместе со снегом

Днём 20 ноября после сильного снегопада загруженность дорог Петербурга выросла, по шкале «Яндекса», до «красных» 7 баллов — на 2–3 больше обычного. Такое очень редко бывает днём и типично для вечернего часа пик.

Фото: скриншот с https://yandex.ru/maps

До обеда пробки в городе были в норме. Утренний максимум составил обычные 5 баллов.

В соцсетях начинают появляться сообщения о ДТП, типичных для снежной погоды и гололедицы.

Снежная буря накрыла Петербург в считаные минуты. «Фонтанка» показывала на фото и видео, как резко поменялась погода.

Фото: скриншот с https://yandex.ru/maps

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