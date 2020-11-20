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В Петербурге за сутки более полусотни умерших с COVID-19. В России — немного не хватило до нового рекорда

Количество скончавшихся с COVID-19 петербуржцев за сутки увеличилось на 63, до 4 826. Об этом 20 ноября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Петербург занимает второе место среди городов страны по этому показателю. Первое у Москвы (77 умерших), третье у Ростовской области (20 умерших).

В России за сутки зарегистрировали 461 новую смерть — это почти рекорд, накануне было 463. Число скончавшихся с коронавирусом жителей страны выросло до 35 311.

О том, как меняется заболеваемость COVID-19 в Петербурге и России, читайте тут.

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Комментарии (6)

MionaDark
Написано так, будто они гордятся статистикой...
GreenGrass
Спасибо скажите, что по просьбам "трудящихся" открыли Турцию...вот тем, кому нужен берег турецкий и привёз официально заразу...
ZorG
Ну что, ковид-дессиденты и прочие перманентные вонючки бунтари, допрыгались? ;)
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