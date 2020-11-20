В Петербурге за сутки более полусотни умерших с COVID-19. В России — немного не хватило до нового рекорда

Количество скончавшихся с COVID-19 петербуржцев за сутки увеличилось на 63, до 4 826. Об этом 20 ноября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Петербург занимает второе место среди городов страны по этому показателю. Первое у Москвы (77 умерших), третье у Ростовской области (20 умерших).

В России за сутки зарегистрировали 461 новую смерть — это почти рекорд, накануне было 463. Число скончавшихся с коронавирусом жителей страны выросло до 35 311.

О том, как меняется заболеваемость COVID-19 в Петербурге и России, читайте тут.