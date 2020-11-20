По делу о покупке iPhone за бумажки в Петербурге задержаны «Тарантино» и его подруга

Жажда лёгких денег рискует обернуться сроком в колонии для жителя Петербурга и его 26-летней подруги. Обоих поймали после того, как в Выборгском районе всплыли поддельные пятитысячные купюры, не исключено, что расплачивались подделками они не один раз.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, сотрудники экономической полиции Выборгского района по подозрению в незаконном обороте фальшивых денежных купюр задержали 26-летнюю жительницу Маршала Блюхера.



Девушка нашла лёгкий способ обогащения и, разжившись поддельными деньгами, решилась скупать на них телефоны. По версии следствия, 9 ноября на улице Композиторов она приобрела iPhone 8, объявление о продаже которого нашла через «Авито». В обмен на гаджет стоимостью 22 тысячи рублей его владелица получила пять банкнот номиналом в 5000 рублей. Проверка показала, что ни одной настоящей среди них не было.

