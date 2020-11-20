Шотландский дизайнер Дуглас Стюарт признан лауреатом Букеровской премии. Он отмечен за дебютный роман Shuggie Bain. Произведение названо по имени главного героя — младшего (из троих) ребенка в семье, растущего с матерью-алкоголичкой в Глазго времен Маргарет Тэтчер.



О награждении 19 ноября сообщает The Guardian. Издание уточняет, что автор получит 50 тысяч фунтов, и что роман основан на жизни самого автора.



Стюарту 44 года, он говорит о себе как о ребенке из семьи рабочего класса, который много где поработал, а к писательству пришел поздно. Его мать умерла от алкоголизма, когда ему было 16. Дуглас получил степень бакалавра в шотландском текстильном колледже и степень магистра в королевском колледже искусств в Лондоне. В возрасте 24 лет молодой человек перебрался в Нью-Йорк и начал карьеру в модном дизайне, поработав на многие бренды, включая Calvin Klein, Ralph Lauren и Banana Republic. Сейчас у него два гражданства — британское и американское.