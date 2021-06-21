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Уилл Смит показал обложку своей автобиографии. Писать помогал автор «Тонкого искусства пофигизма»

Актёр из «Людей в чёрном» рассказал о своей книге

Актёр Уилл Смит показал обложку своей автобиографии Will, выложив снимок на странице в Instagram. Над иллюстрацией, на которой изображён портрет самого автора, поработал уличный художник Брэнден Одамс, известный как BMike.

Как пишет The Hollywood Reporter, книгу Смит готовил два года. В этом ему помогал автор бестселлера «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальное искусство жить счастливо» Марк Мэнсон.

«Управлять миром материальным легко, когда вы победили свой собственный ум. Я верю в это. Как только вы изучите ландшафт своего сознания, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство — будь они положительными или отрицательными, — будут двигать вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это и есть истинная воля: двигаться вперед, несмотря ни на что. И двигаться вперед так, чтобы взять с собой других, а не оставлять их позади», — считает Смит.

В издательстве Penguin Press биографию характеризуют как «продукт глубокого путешествия по пути самопознания». В продаже на английском языке она появится в ноябре 2021 года. На Amazon доступен предзаказ, Will уже получила значок «бестселлер №1».

Уилл Смит — звезда фильмов «Люди в чёрном», «Я, робот», «В погоне за счастьем», «Семь жизней».

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Комментарии (2)

Riptide
В статье указано: «Управлять миром материальным легко, когда вы победили свой собственный ум. Я верю в это. Как только вы изучите ландшафт своего сознания, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство — будь они положительными или отрицательными, — будут двигать вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это и есть истинная воля: двигаться вперед, несмотря ни на что. И двигаться вперед так, чтобы взять с собой других, а не оставлять их позади».
No it is not right. Смит говорит: «Легко управлять материальным миром, когда вы победили свой собственный разум. Я полагаю, что после того, как вы изучили территорию своего собственного разума, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство, будь то положительное или отрицательное, просто продвигает Вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это будет верно. Двигаться вперед несмотря ни на что. И двигаться вперед, приводя с собой других, а не оставляя их позади».
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