В статье указано: «Управлять миром материальным легко, когда вы победили свой собственный ум. Я верю в это. Как только вы изучите ландшафт своего сознания, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство — будь они положительными или отрицательными, — будут двигать вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это и есть истинная воля: двигаться вперед, несмотря ни на что. И двигаться вперед так, чтобы взять с собой других, а не оставлять их позади».

No it is not right. Смит говорит: «Легко управлять материальным миром, когда вы победили свой собственный разум. Я полагаю, что после того, как вы изучили территорию своего собственного разума, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство, будь то положительное или отрицательное, просто продвигает Вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это будет верно. Двигаться вперед несмотря ни на что. И двигаться вперед, приводя с собой других, а не оставляя их позади».