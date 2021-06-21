Актёр Уилл Смит показал обложку своей автобиографии Will, выложив снимок на странице в Instagram. Над иллюстрацией, на которой изображён портрет самого автора, поработал уличный художник Брэнден Одамс, известный как BMike.

Как пишет The Hollywood Reporter, книгу Смит готовил два года. В этом ему помогал автор бестселлера «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальное искусство жить счастливо» Марк Мэнсон.



«Управлять миром материальным легко, когда вы победили свой собственный ум. Я верю в это. Как только вы изучите ландшафт своего сознания, каждый опыт, каждая эмоция, каждое обстоятельство — будь они положительными или отрицательными, — будут двигать вас вперед, к большему росту и большему опыту. Это и есть истинная воля: двигаться вперед, несмотря ни на что. И двигаться вперед так, чтобы взять с собой других, а не оставлять их позади», — считает Смит.

