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Матч «Зенита» против «Лацио» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Футбольные матчи в Италии проходят без зрителей из-за коронавирусной инфекции.

«Гостевая квота не выделяется, поклонники сине-бело-голубых на арену допущены не будут», — сообщили 19 ноября в футбольном клубе «Зенит».

Власти Рима приняли решение о проведении всех футбольных встреч без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Встреча между «Лацио» и «Зенитом» пройдет 24 ноября. В матче 4 ноября команды разошлись ничьей 1:1. В группе F «Зенит» занимает четвертое место, а их итальянские соперники — на второй строчке. Лидер группы — «Боруссия Дортмунд».

С начала пандемии в Италии выявили уже 1,27 миллиона заболевших COVID-19.

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