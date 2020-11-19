«Город не забудет ваш подвиг». Беглов сказал «спасибо» врачам и пообещал сохранить память о погибших от коронавируса медиках

«Я обращаюсь ко всем, кто в эти трудные месяцы стал подлинным хранителем Петербурга и петербуржцев, ко всем, кто борется со смертью. Это врачи и лаборанты, медицинские сестры и доктора, студенты медицинских вузов и технический персонал, служащие регистратур, столовых, водители машин скорой помощи, словом, все те, кому пришлось столкнуться с невидимым и беспощадным врагом. Вы приняли первый удар и продолжаете держать оборону ради каждого из нас. Город не забудет ваш подвиг», — сказал он в ходе телемарафона «Спасибо» в эфире канала «78» 19 ноября.

По словам губернатора, в битве с инфекцией, как и на любой другой битве, не обошлось без жертв. Александр Беглов пообещал сохранить память «о погибших, исполнивших свой врачебный и человеческий долг». «В Петербурге им будет поставлен памятник, и каждый сможет к нему прийти, отдать дань уважения и произнести слова благодарности», — отметил он.

Губернатор также призвал петербуржцев «привыкнуть к новым условиям жизни» и не пренебрегать мерами защиты. «Вне дома нужно использовать маски, печатки и средства дезинфекции и соблюдать дистанцию в людных местах. Это может каждый, а в совокупности простейшие правила снижают риски заражения и берегут здоровье наших медиков», — отметил Александр Беглов.

На прошлой неделе стихийный мемориал медикам, погибшим от коронавируса, на Малой Садовой улице был разобран. Сообщалось, что вместо него в каждой больнице, где от коронавируса погибли врачи, будут установлены мемориальные доски с именами. Правда, видеть их будут только посетители и сотрудники. Мемориал также может появиться на набережной Карповки.