В Петербурге предлагают решить вопрос «войны за парковки» с помощью льготной аренды. Преимущество за активными и дружными горожанами

Законопроект разработали депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Предполагается, что объединение собственников при условии регистрации юрлица или управляющая компания жилого дома по поручению жильцов смогут подать заявку на аренду участка без проведения торгов. Срок аренды составляет три года.

«Думаю, каждый из нас был свидетелем ситуации, когда жители многоэтажек не могут припарковать свои машины рядом со своим же домом, потому что всё пространство забито автомобилями «гостей», — пояснил Четырбок. Он добавил, что только за последние две недели к нему обратились три многоквартирных дома, которые выразили готовность взять в аренду территорию, благоустроить и даже расширить проезд для остановки транспорта.

Идею подверг критике единоросс Сергей Купченко. «Это называется местничество. И самое интересное, мы каждый раз вляпываемся в такие законопроекты именно накануне, когда мы начинаем готовиться к выборам... А сейчас мы хотим предоставить преимущественное право жильцам конкретного дома. Это называется социально неоднородная среда. Какую базу электоральную базу мы здесь хотим найти и кого представляем?» — задался вопросом парламентарий.

«Вы призываете нас, если кто-то неактивен, всем жить в грязи. А если есть активные люди, наоборот, государство должно им помогать, чтобы они разгружали бюджет. И за счет общих средств дома благоустраивали территорию», — парировал Четырбок. Он добавил, что в договоре аренды прописывается условие обеспечение прохода и проезда жителей близлежащих территорий, а комитет имущественных отношений в настоящее время не дает разрешения, как раньше, ставить заборы.