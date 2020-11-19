Мизулина рассказала, сколько россиян интересуются кибербуллингом, а также о влиянии деструктивного контента на подростков

Более десяти миллионов пользователей социальных сетей в России состоят в сообществах, которые посвящены интернет-травле. Об этом 19 ноября заявила член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет РИА Новости.



«Двенадцать миллионов пользователей из России состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них — подростки», — говорится в ее презентации к выступлению в рамках круглого стола «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».