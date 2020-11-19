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Мизулина рассказала, сколько россиян интересуются кибербуллингом, а также о влиянии деструктивного контента на подростков

Более десяти миллионов пользователей социальных сетей в России состоят в сообществах, которые посвящены интернет-травле. Об этом 19 ноября заявила член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет РИА Новости.

«Двенадцать миллионов пользователей из России состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них — подростки», — говорится в ее презентации к выступлению в рамках круглого стола «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».

Общественница заявила, что практически каждый второй подросток в России, 45 % от общего числа несовершеннолетних, подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях.

«Всего под влиянием деструктивного контента находятся 43 млн аккаунтов в социальных сетях, 8,2 млн — аккаунты подростков», — также говорится в презентации Мизулиной. Однако, что именно подразумевается под ним, агентство со ссылкой на ее данные не уточняет.

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Комментарии (4)

Cashmare
судя по уверенно приведенным цифрам, мизулина - админ всех этих сообществ
Ser_N0771
а не пользоваться соцсетями пробовали? и нет никакого хрензнаетчего...
я там конечно зарегистрирован, но исключительно из-за того что там публикуют нужную мне информацию по занятиям ребенка, прекратятся занятия, прекратиться мое фактическое нахождение там...

З,Ы, а г-же инициаторше следует умерить активность по запрету всего и вся, а то ведь придет время и ей чего нибудь запретят, например, покидать определенное строение или территорию... ах, мечты-мечты...
***_555
Много опасностей: кибермизуллинг, киберклишасинг...
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