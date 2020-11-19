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«Завтра — личный врач и астролог». Депутат обратился в прокуратуру из-за желания главы Хабаровского края Дегтярева усилить охрану

Желание губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева усилить личную охрану возмутило депутата краевого Законодательного собрания Петра Емельянова, который обратился в прокуратуру.

«В условиях сложной экономической ситуации в крае, необходимости дополнительной социальной поддержки жителей региона и объектов здравоохранения в период широкого распространения новой коронавирусной инфекции считаю такую трату денег налогоплательщиков недопустимой», — цитирует Емельянова Znak.com.

«Сегодня у Дегтярева личный охранник, завтра — личный врач и астролог. Хабаровский край не заслужил этого», — добавил Емельянов.

Тендер на оказание услуг по охране врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появился на сайте государственных закупок в середине ноября. За 33 млн рублей планируют нанять семь человек, которые должны будут везде сопровождать главу региона 24 часа в сутки. У охранников должна быть квалификация по шестому разряду, им разрешено иметь при себе спецсредства, заказчик обеспечивает их личным транспортом. Заявки на конкурс принимаются до 4 декабря, аукцион состоится 10 декабря.

В конце октября Дегтярев заявил о намерении усилить охрану, поскольку, по его мнению, «слишком многих оттащили от корыта». «Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в Дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно. И, в общем-то, это ненормально», — сказал Дегтярев.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев занимает должность врио губернатора Хабаровского края с 20 июля. 9 июля губернатор региона Сергей Фургал, избравшийся от ЛДПР, был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов.

Фургал вину не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Дегтярев отказывался общаться с протестующими, объясняя, что предпочитает корректные форматы общения.

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Комментарии (1)

Ха..в своей стране как не родные. Как сказал великий Смирнов в советской комедии- С людями надо помягше, а смотреть ширше..и не нужно будет обставляться охраной.
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