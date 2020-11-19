«Завтра — личный врач и астролог». Депутат обратился в прокуратуру из-за желания главы Хабаровского края Дегтярева усилить охрану

Тендер на оказание услуг по охране врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появился на сайте государственных закупок в середине ноября. За 33 млн рублей планируют нанять семь человек, которые должны будут везде сопровождать главу региона 24 часа в сутки. У охранников должна быть квалификация по шестому разряду, им разрешено иметь при себе спецсредства, заказчик обеспечивает их личным транспортом. Заявки на конкурс принимаются до 4 декабря, аукцион состоится 10 декабря.



В конце октября Дегтярев заявил о намерении усилить охрану, поскольку, по его мнению, «слишком многих оттащили от корыта». «Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в Дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно. И, в общем-то, это ненормально», — сказал Дегтярев.

