Металлоискатель и охрана. Врио главы Хабарского края Дегтярев получает угрозы от тех, кого «оттащили от корыта»
Сто дней работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева ознаменовались установкой металлоискателя в приемной. На пресс-конференции по итогам он также заявил, что не чувствует себя в безопасности и усилил охрану. Слова Дегтярева 28 октября цитирует «Интерфакс».
«Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану. Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства. Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно. И в общем-то, это ненормально», — заявил Дегтярев.
При этом врио губернатора не собирается прятаться и продолжит ходить на домашние матчи хоккеистов «Амура», хотя болельщики ему и не рады.
«Меня вообще везде плохо встречают. Это нормально. Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Вся карьера, с первого дня в политике. Встречают-то по-разному на хоккейных матчах. Буду ходить обязательно. Я председатель попечительского совета, я несу ответственность за клуб, за его будущее, за радость наших болельщиков», — сказал Дегтярев.
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев занимает должность врио губернатора Хабаровского края с 20 июля. 9 июля губернатор региона Сергей Фургал, избравшийся от ЛДПР, был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов.
Фургал вину не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Дегтярев отказывался общаться с протестующими, объясняя, что предпочитает корректные форматы общения.