Металлоискатель и охрана. Врио главы Хабарского края Дегтярев получает угрозы от тех, кого «оттащили от корыта»

Сто дней работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева ознаменовались установкой металлоискателя в приемной. На пресс-конференции по итогам он также заявил, что не чувствует себя в безопасности и усилил охрану. Слова Дегтярева 28 октября цитирует «Интерфакс».



«Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану. Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства. Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно. И в общем-то, это ненормально», — заявил Дегтярев.

