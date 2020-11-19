Мишустин пообещал компенсировать регионам потери от коронавируса

Премьер-министр РФ анонсировал выделение из бюджета 80 миллиардов рублей помощи регионам.
«Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсации тех поступлений [в бюджет], которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов РФ», — заявил 19 ноября Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, у некоторых субъектов России «возникают сложности с исполнением бюджета» из-за коронавируса. Премьер заверил, что правительство продолжит поддержку регионов.
Мишустин подчеркнул, что региональные власти должны использовать выделяемые средства для того, чтобы «выровнять ситуацию» и исполнить все социальные обязательства.
По всей России выявили уже 2 015 608 случаев COVID-19.