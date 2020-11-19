Вице-губернатор Елин опроверг свое участие в назначении «похоронного» спецпредставителя губернатора

«Назначение на должность специального представителя губернатора происходит без участия вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Процедура не требует согласования членов правительства Санкт-Петербурга. Евгений Иванович не знаком с Сергеем Смирновым и не имеет отношения к его назначению», — сообщили «Фонтанке» в аппарате Евгения Елина.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что не имеет отношения к появлению в Смольном Сергея Смирнова, который недавно был назначен специальным представителем губернатора Петербурга.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что Сергей Смирнов в должности спецпредставителя губернатора займется именно вопросами похоронного дела. Во всяком случае, он уже пришел с проверкой в крематорий и отчитался губернатору.

Сейчас похоронная сфера закреплена за ГУП «Ритуальные услуги», которое подчиняется комитету по промышленной политике, инновациям и торговле, который, в свою очередь, курирует вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что именно Евгений Елин способствовал приходу в Смольный Сергея Смирнова. Издания не исключали, что появление нового куратора с давними связями в похоронной сфере может привести к переделу рынка объемом в 1,5 млрд рублей в год.