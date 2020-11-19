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Вице-губернатор Елин опроверг свое участие в назначении «похоронного» спецпредставителя губернатора

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что не имеет отношения к появлению в Смольном Сергея Смирнова, который недавно был назначен специальным представителем губернатора Петербурга.

«Назначение на должность специального представителя губернатора происходит без участия вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Процедура не требует согласования членов правительства Санкт-Петербурга. Евгений Иванович не знаком с Сергеем Смирновым и не имеет отношения к его назначению», — сообщили «Фонтанке» в аппарате Евгения Елина.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что Сергей Смирнов в должности спецпредставителя губернатора займется именно вопросами похоронного дела. Во всяком случае, он уже пришел с проверкой в крематорий и отчитался губернатору.

Сейчас похоронная сфера закреплена за ГУП «Ритуальные услуги», которое подчиняется комитету по промышленной политике, инновациям и торговле, который, в свою очередь, курирует вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что именно Евгений Елин способствовал приходу в Смольный Сергея Смирнова. Издания не исключали, что появление нового куратора с давними связями в похоронной сфере может привести к переделу рынка объемом в 1,5 млрд рублей в год.

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Комментарии (7)

261188011
Г-ну Смирнову неохота срок мотать в одиночестве
DarthW
Евгений Иванович, не стыдно обманывать петербуржцев? Не Смирнов ли ходит к вам почти ежедневно уже больше 1,5 лет?
ded morze
Байки из склепа
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