Фото: михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

«Вы у меня землю копать будете» и «он наведет порядок, вопреки собственным знакомствам» — так по-разному характеризуют подход нового спецпредставителя губернатора Сергея Смирнова.



Фото: из личного архива Сергея Смирнова

Сергей Смирнов зашел в Смольный публично, не дав ни одного интервью и ни разу не засветившись перед видеокамерами. Поделенный на две неравные части рынок петербургской похоронки, который оценивают минимум в 1,5 млрд рублей в год, вздрогнул через несколько дней после назначения — новый спецпредставитель пришел с проверкой в крематорий и отписался губернатору. Содержание отчета неизвестно, но понятно.



Первой в публичное пространство вышла часть рынка, которую связывают с главой Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерием Ларькиным (раньше персоной № 1 был миллиардер Игорь Минаков, но в конце 2018 года он умер). «Общая риторика его общения с возможными подопечными сводится примерно к следующему: вы у меня, черви, не просто землю копать будете — лопаты грызть заставлю», — передал ощущения от визита Сергея Смирнова в крематорий на прошлой неделе неравнодушный на одном из сайтов.

Эмоция объяснима. Конфликты из-за денег родственников покойных, подлежащих кремации, известны публичному пространству не один год. Там делят каждую копейку, и эти копейки складываются в весомые рубли — рынок кремации в Петербурге оценивается примерно в 1 млрд рублей в год.

Физический доступ к помещениям крематория имеет частное ритуальное ООО «Р.И.П.», которое связывают с бизнес-группой Валерия Ларькина, что многократно вызывало претензии питерского управления Федеральной антимонопольной службы. Туда жаловались представители оппозиционного Ларькину бизнес-коллектива, где лидером видят отсидевшего за бандитизм и убийства Павла Беляева.



Ситуация закономерна: где пространство контролируют одни, не удастся заработать другим.

Заметим, несмотря на биографию джентльмена удачи, про некорректные действия со стороны Беляева и сподвижников давно ничего не слышно. Ближайший из них и бывший подельник Беляева доктор по образованию Марат Дрейзин как-то разъяснил автору статьи: «Мы все поняли, и теперь переходим дорогу только на зелёный свет».

Другой стороне пеняют на избиение директора юридической компании «Брейтман право» Николая Крюкова весной 2018 года и испорченное настроение юриста Александра Лашера, в чью машину осенью 2018 года года залили жидкость, по цвету и запаху напоминающую фекалии, поджог здания ритуальной компании в Петергофе. Но полиция буксует, а кто не пойман — сами понимаете.

Сергею Смирнову передали пожелание об интервью и получили предсказуемое «начальство не разрешает». Официальный запрос в пресс-службу губернатора не помог, зато новый спецпредставитель прислал свою фотографию.

Но каждая сторона отвечает публичностью на публичность — про него согласился рассказать Марат Дрейзин.



«В 90-е годы Смирнов был заместителем генерального директора ГУП «Ритуальные услуги», где контролировал все городские кладбища, крематорий и автобазу. В сентябре 1998-го убили курировавшего похоронку заместителя председателя комитета по потребительскому рынку Евгения Агарева, и в «Ритуальных услугах» многое поменялось. Последние лет десять Смирнов живет в Петербурге, но работает в Москве с бывшим управляющим делами президента Павлом Бородиным. Классический ритм: с понедельника по четверг Москва, с пятницы до воскресенья Петербург…»

В противовес «не только копать землю, но и грызть лопаты» Марат Дрейзин характеризует нового спецпредставителя как ярого государственника. «Он наведет порядок, вопреки истории собственных знакомств. Беспредела в питерской похоронке больше не будет, появятся новые правила игры, основанные на законе», — говорит Дрейзин.

Бывший генеральный директор ГУП «Ритуальные услуги» Григорий Шадхин хорошо отозвался о своем бывшем заместителе: «Редкий порядочный человек в этой сфере» — и поинтересовался: «А вы некролог пишете?». Узнав про назначение Сергея Смирнова спецпредставителем губернатора, удивился: «Зачем он полез туда снова?».



Система СПАРК-«Интерфакс» связывает Сергея Смирнова с 6-ю юрлицами, пять из которых ликвидированы, шестое в стадии ликвидации. Из понятного — петербургское ООО «Межрегиональная ритуальная компания «Антарес», где новый спецпредставитель был владельцем и генеральным директором. Компании не существует с 2010 года.

Интригуют московские ООО «Управление делами П.П.» и «Фонд управления делами ПП». В первом Сергей Смирнов был на 90 % владельцем и генеральным директором, во втором — 49-процентный совладелец и сегодня. Но «Фонд» с конца сентября ликвидируется из-за «наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности», — написано в СПАРК.

Аббревиатура «ПП» вызывает ассоциацию с бывшим управделами президента (с 1993 по 2000 год) Павлом Павловичем Бородиным. Сегодня он председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии». Исполнительный директор Союза Андрей Чухлиб сказал автору статьи, что Сергей Смирнов ему неизвестен, а про личные деловые интересы шефа он говорить не готов. По данным СПАРК, Союз в августе ликвидирован по решению суда.



Оба «ПП», с помощью которых новый спецпредставитель питерского губернатора занимался бизнесом, указывают в качестве основной «деятельность морского пассажирского транспорта».

Появление Сергея Смирнова в роли спецпредставителя губернатора в сфере похоронного бизнеса — логичный финал публичного конфликта в петербургской похоронке, длящегося уже несколько лет. Ситуацию, как говорится, раскачали до реакции сверху. Скоро увидим, на что это повлияет.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

