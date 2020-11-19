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Россия побила рекорд по жертвам коронавируса. Петербург до нового максимума немного не дотянул

За последние сутки в России от осложнений коронавируса скончались 463 человека. Это рекордное количество с начала пандемии. Петербург чуть-чуть не дотянул до новых максимальных значений. За 24 часа жертвами коронавируса признаны 72 человека. Таковы данные оперативного штаба на 19 ноября.

Среда оказалась для Петербурга рекордной по числу заболевших. В Северной столице официально выявлено 2,3 тысячи подхвативших COVID-19.

В городе с 23 ноября вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса. Подробнее — на «Фонтанке».

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Комментарии (36)

Guest567
Посмотрите,например, статистику по Новой Зеландии на Worldometers. Население Новой Зеландии 5 миллионов, как население Питера. За всю эпидемию, т.е. с весны, там заболело 2005 ( две тысячи пять!!!) человек. Ежедневеый прирост сейчас +3+5 человек. Умерло за всю пандемию 25(!) человек. Сейчас ни одного человека в реанимации! Почему там так? Думают о людях, а не об абстрактной экономике? Ведь человек субъект экономики, а не наоборот! И по логике, экономика должна быть для людей, а не люди для экономики. Видимо, там это понимают...
Guest567
Как вчера сказали чиновники: "Снижение темпов роста..." Это такой же эвфемизм, как "задымление", "хлопок", "подтопление" и т.п. Если каждый день будет умирать по 70 человек, то на фоне увеличивающегося общего количества умерших будут рапортовать о "снижении темпов роста смертности"... ну и тому подобные статистические фокусы. Что не сделаешь, чтобы удержаться на теплом местечке и создать картину показного бодрячества и фейковой стабильности!
teodor
чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется
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