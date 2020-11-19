Россия побила рекорд по жертвам коронавируса. Петербург до нового максимума немного не дотянул

За последние сутки в России от осложнений коронавируса скончались 463 человека. Это рекордное количество с начала пандемии. Петербург чуть-чуть не дотянул до новых максимальных значений. За 24 часа жертвами коронавируса признаны 72 человека. Таковы данные оперативного штаба на 19 ноября.



Среда оказалась для Петербурга рекордной по числу заболевших. В Северной столице официально выявлено 2,3 тысячи подхвативших COVID-19.

В городе с 23 ноября вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса. Подробнее — на «Фонтанке».

