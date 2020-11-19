Акции Tesla помогли Маску обогнать Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как передаёт РБК, к 19 ноября, по оценке агентства, состояние Маска составило 120 млрд долларов, а Цукерберга — 103 млрд долларов. На первом месте основатель Amazon Джефф Безос (183 млрд долларов), на втором основатель Microsoft Билл Гейтс (128 млрд долларов).