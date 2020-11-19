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Акции Tesla помогли Маску обогнать Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как передаёт РБК, к 19 ноября, по оценке агентства, состояние Маска составило 120 млрд долларов, а Цукерберга — 103 млрд долларов. На первом месте основатель Amazon Джефф Безос (183 млрд долларов), на втором основатель Microsoft Билл Гейтс (128 млрд долларов).

Состояние Илона Маска увеличилось на фоне роста акций автомобильной компании Tesla после новости о том, что до конца года они войдут в индекс S&P 500. 18 ноября к закрытию торгов они подорожали на 10,2 % — до 486,64 доллара за штуку. С начала года, по данным Forbes, их стоимость подпрыгнула более чем на 460 %. Маску принадлежит 21 % акций Tesla, соответственно, его состояние за восемь месяцев выросло почти на 76 млрд долларов.

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Комментарии (2)

260563251
Аферист, достойный уважения. Не получает деньги, а надувает их
videosokolspb
Человек достойный уважения. Не получает деньги, а зарабатывает их.
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