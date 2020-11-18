Дубковский пляж в Сестрорецке прибрали, но «экологическое бедствие» вернулось в Финский залив

Ответственные за чистоту Дубковского пляжа в Курортном районе Петербурга проверили его состояние 18 ноября. Мусорных завалов, смешанных с сине-зелёной субстанцией, на побережье не увидели.
Об итогах проверки после жалоб горожан «Фонтанке» сообщили в ГБУ «Курортный берег». Сотрудники убрали только бытовые отходы — то, что накануне сфотографировали гуляющие и назвали «экологическим бедствием», смыло обратно в Финский залив.
Как объяснила директор учреждения Витта Пахрамова, горы прокладок, прочий хлам и водоросли - это наносной мусор, который остаётся в границах акватории пляжей после штормов. По регламенту, с пляжей в зимний период - а он наступает с 15 октября - трижды в неделю убирают только бытовые отходы. Все, что выносит из Финского залива, остаётся у кромки воды до весны, либо возвращается обратно с очередным отливом.
В учреждении заверяют, что прорывов канализации, которые заподозрили горожане, нет, а увиденное загрязнение - естественный процесс. «Акватория очень грязная, и то, что плавает, регулярно выносит на берег после штормов. Вы не представляете, сколько всего можно увидеть весной», - говорит Пахрамова.
На состояние Дубковского пляжа обратили внимание в группе «Сестрорецкий актив». По словам администратора паблика, фотографии сделали накануне, но жалобы на хлам начали поступать ещё в выходные. При этом местные жители отметили, что раньше гулять вдоль такого обилия хлама им не доводилось.