Дубковский пляж в Сестрорецке прибрали, но «экологическое бедствие» вернулось в Финский залив

Ответственные за чистоту Дубковского пляжа в Курортном районе Петербурга проверили его состояние 18 ноября. Мусорных завалов, смешанных с сине-зелёной субстанцией, на побережье не увидели.



Об итогах проверки после жалоб горожан «Фонтанке» сообщили в ГБУ «Курортный берег». Сотрудники убрали только бытовые отходы — то, что накануне сфотографировали гуляющие и назвали «экологическим бедствием», смыло обратно в Финский залив.



Как объяснила директор учреждения Витта Пахрамова, горы прокладок, прочий хлам и водоросли - это наносной мусор, который остаётся в границах акватории пляжей после штормов. По регламенту, с пляжей в зимний период - а он наступает с 15 октября - трижды в неделю убирают только бытовые отходы. Все, что выносит из Финского залива, остаётся у кромки воды до весны, либо возвращается обратно с очередным отливом.

