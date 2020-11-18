Петербурженка под градусом грозилась взорвать отдел полиции, а в областной деревне искали террористов

Безумная ночь выдалась у сотрудников правоохранительных органов. Под ноябрьским снегопадом они искали бомбы и тех, кто о них заявил. В первом случае угроза оказалась пьяной выходкой, а во втором — хулиганской.



Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи 18 ноября неизвестная женщина позвонила в экстренные службы и заявила, что она взорвет отдел полиции № 57 , а заодно и кафе, но какое именно, не уточнила.



Номер телефона, с которого поступил звонок, быстро установили, а через 40 минут отыскали его владелицу. Задержанной оказалась 57-летняя жительница проспекта Художников. В отношении нее составили протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

