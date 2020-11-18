Петербурженка под градусом грозилась взорвать отдел полиции, а в областной деревне искали террористов

Безумная ночь выдалась у сотрудников правоохранительных органов. Под ноябрьским снегопадом они искали бомбы и тех, кто о них заявил. В первом случае угроза оказалась пьяной выходкой, а во втором — хулиганской.
Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи 18 ноября неизвестная женщина позвонила в экстренные службы и заявила, что она взорвет отдел полиции
Номер телефона, с которого поступил звонок, быстро установили, а через 40 минут отыскали его владелицу. Задержанной оказалась 57-летняя жительница проспекта Художников. В отношении нее составили протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Уже утром в экстренные службы поступил еще один звонок. На другом конце трубки мужской голос заявил о готовящемся террористическом акте в одной из областных деревень. Проверка показала, что это был 71-летний житель 7-й Советской улицы. Его доставили в отдел полиции, где привлекли за «мелкое хулиганство».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в обоих случаях информация не подтвердилась, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.