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О мутациях коронавируса рассказали в НИИ гриппа

Выявленные исследователями мутации SARS-nCov-2 не определяют тяжесть течения заболевания, заявил и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов 18 ноября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что в Сибири фиксируются определённые изменения коронавируса.

«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — цитирует Лиознова РИА Новости.

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