В Роспотребнадзоре рассказали о формирующемся в Сибири «мутировавшем варианте коронавируса»

Глава Роспотребнадзора на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» сообщила о наличии нового варианта вируса в восточной части страны.

«Мы видим изменения определенные в белке, и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями», — цитирует 17 ноября заявление Анны Поповой «Интерфакс».

По ее словам, в России сейчас не выявлено завозов новых мутаций 2019-nCoV из Европы, хотя весной именно из этого региона наблюдались «массово завезенные штаммы вируса». Попова также подчеркнула, что нет циркуляции штаммов из Китая.