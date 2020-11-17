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В Роспотребнадзоре рассказали о формирующемся в Сибири «мутировавшем варианте коронавируса»

Глава Роспотребнадзора на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» сообщила о наличии нового варианта вируса в восточной части страны.

«Мы видим изменения определенные в белке, и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями», — цитирует 17 ноября заявление Анны Поповой «Интерфакс».

По ее словам, в России сейчас не выявлено завозов новых мутаций 2019-nCoV из Европы, хотя весной именно из этого региона наблюдались «массово завезенные штаммы вируса». Попова также подчеркнула, что нет циркуляции штаммов из Китая.

В ВОЗ ранее признавали наличие мутаций у 2019-nCoV. Так, летом появилась информация о более опасной вьетнамской форме коронавируса.

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