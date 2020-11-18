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Биткойн подпрыгнул выше 18 тыс. долларов впервые с 2017 года

Биткойн любит цифру «18»: 18 ноября он подорожал на торговой сессии на 8,36%.

Как сообщает ТАСС, по данным CoinDesk на 7:16 мск, цена биткойна достигла 18,150 тысячи долларов за штуку, затем немного снизилась (до 18,130 тысячи долларов к 7:23). Последний раз он превышал уровень 18 тысяч долларов 18 декабря 2017 года.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года, ее автором (возможно, коллективом авторов) был некто под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыта».

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