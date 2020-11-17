Совфед рассмотрит вопрос о размещении российских военных за рубежом

Вопрос об использовании российских военных за рубежом внесён в проект повестки заседания Совета Федерации на 18 ноября. Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что да, скорее всего, речь идёт о наших миротворцах в Нагорном Карабахе», — сказал сенатор 17 ноября РИА Новости.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.