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Совфед рассмотрит вопрос о размещении российских военных за рубежом

Вопрос об использовании российских военных за рубежом внесён в проект повестки заседания Совета Федерации на 18 ноября. Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что да, скорее всего, речь идёт о наших миротворцах в Нагорном Карабахе», — сказал сенатор 17 ноября РИА Новости.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности переговоров Москвы с Баку и Ереваном о Карабахе.

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Комментарии (3)

Igor_VS
Специ по откатам ждут с нетерпением. Навар будет хорошим.
carkorea
Пускай сначала от БПЛА научатся уворачиваться , а потом что-то там строят. А то снова 1941 год будет, когда готовились, готовились , а в итоге 2 кадровых состава армии к зиме потеряли вместе с половиной страны за полгода
J.Yagn
Нас активно отвлекают от пустых аптек и увеличения тарифов.
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