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«Заявления о предательстве Пашиняна не имеют под собой никаких оснований». Путин раскрыл подробности переговоров Москвы с Баку и Ереваном о Карабахе

Армяне зря упрекают премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве из-за соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоял ли в процессе переговоров с Арменией и Азербайджаном вопрос о передаче города Шуши.

«О передаче Шуши вопрос никогда не ставился, вопрос о статусе Карабаха отодвигался на будущее время. О Шуше 19–20 октября у меня состоялась серия переговоров как с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, так и с премьер-министром (Армении Николом) Пашиняном, — рассказал президент. — Тогда вооружённые силы Азербайджана взяли контроль над южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе, в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. Пашинян мне прямо сказал, что видит угрозу для интересов Армении и Карабаха».

Путин признался, что ему «не очень понятно, в чём могла быть эта угроза, учитывая то, что предполагалось возвращение мирных граждан и наличие наших миротворцев».

«Мне премьер Армении тогда сказал: нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют оснований», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, вопрос о возвращении Азербайджану районов, которые находились под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени. В 2013 году Россия в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые могли бы положить начало мирному процессу, и все в группе с этим согласились. В основе предложений лежало возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух, создания коридора, который соединял бы Азербайджан и Армению в районе Лачинского района Азербайджана, признание статуса-кво самого Карабаха и возвращение беженцев Армении и Азербайджана к своим родным очагам. «Если бы мы это сделали, войны бы не было», — отметил Путин.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
пусть дальше бы воевали, с оружием и обмундированием из 70-х годов, против беспилотников. степанакерт уже в паре километров был, от линии столкновений.
Чёрт Опасный
Предавать легко.
Особенно легко, если последствия расхлёбывать предстоит не тебе.
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