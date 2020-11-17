«Заявления о предательстве Пашиняна не имеют под собой никаких оснований». Путин раскрыл подробности переговоров Москвы с Баку и Ереваном о Карабахе

Армяне зря упрекают премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве из-за соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоял ли в процессе переговоров с Арменией и Азербайджаном вопрос о передаче города Шуши.

«О передаче Шуши вопрос никогда не ставился, вопрос о статусе Карабаха отодвигался на будущее время. О Шуше 19–20 октября у меня состоялась серия переговоров как с президентом (Азербайджана Ильхамом) Алиевым, так и с премьер-министром (Армении Николом) Пашиняном, — рассказал президент. — Тогда вооружённые силы Азербайджана взяли контроль над южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе, в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. Пашинян мне прямо сказал, что видит угрозу для интересов Армении и Карабаха».