Госдума одобрила законопроект о реновации в регионах. К критике о посягательстве на частную собственность депутаты не прислушались

Госдума на заседании 17 ноября в первом чтении приняла законопроект о программе комплексного развития территорий в регионах. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает для регионов столичный сценарий реновации. Для включения в программу многоквартирного дома достаточно согласия собственников двух третей помещений в здании. Как отмечается, вхождение в программу для регионов не является обязательным. При этом законопроект получил отрицательный отзыв совета при президенте РФ по кодификации и глава парламентского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Последний заметил, что в проекте есть направленность на принудительное лишение права собственности.

Нововведение предусматривает, что в случае, если оставшиеся в меньшинстве владельцы жилья не заключат в течение 90 дней договор о передаче собственности уполномоченному органу или другой стороне соглашения о включении в программу, его могут принудить в судебном порядке. Лидер «яблочной» фракции в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский рассказал, что на заседании регионального парламента 18 ноября будет убеждать коллег потребовать от Госдумы не принимать законопроект во втором чтении. «Это уничтожение частной собственности. Территория отдается под комплексное развитие, если 50% домов аварийные, ветхие или включены в программу сноса. Что означает, что если половина домов совершенно нормальные, их можно снести, а жителей переселить». — прокомментировал депутат. Он напомнил, что в городе было немало случаев, когда заключение об аварийности домов вызывали серьезные сомнения. Депутат также обратил внимание, что голоса собственников, которые не приняли участие в голосовании о включении дома в программу, будут учитываться пропорционально между сторонниками и противниками. «Арифметика: 40% голосовать не стали, и для включения дома будет достаточно согласие 40% владельцев собственников. А потом идет переселение в кварталы, где могут быть нарушены все ранее утвержденные проекты планировки, как угодно превышена плотность и высота застройки. Это проект зачистки и депортации».