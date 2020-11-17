За достройку проблемных ЖК «Норманна» «Росстройинвест» получит от Смольного в аренду 57 тысяч квадратов на Октябрьской набережной и Маршала Блюхера

Смольный заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «РСТИ», в рамках которого компания должна будет достроить жилые комплексы «Три апельсина» и «На Заречной». Документ подписан вице-губернатором Николаем Линченко 17 ноября. Соответствующие полномочия ему сегодня отдельным постановлением делегировал Александр Беглов.

Согласно тексту соглашения, «РСТИ» обязуется предпринять все необходимое для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов до II квартала 2023 года, представить график работ и информировать город о ходе завершения объектов.

Смольный, со своей стороны, должен передать компании в аренду 8 земельных участков общей площадью почти 57 тысяч кв. метров. Из них 7 предназначены под высотную застройку, еще один — для размещения многоквартирных жилых домов. Земли, которые передадут в аренду застройщику, в основном находятся в Калининском районе. Так, компания получит 38,8 тысячи кв. м между проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским, юго-восточнее здания по адресу: Полюстровский, 79а. Кроме того, ей предоставят два участка в 10,7 тысячи кв. метров напротив 2-го и 3-го корпусов дома 9 на Маршала Блюхера. Также «РСТИ» достанутся 7,4 тысячи кв. метров на Октябрьской набережной — с западной стороны от дома 118, корпус 2. Согласно тексту соглашения, Смольный должен выполнить свое условие до 25 декабря 2020 года. Напомним, 17 ноября губернатор Александр Беглов пообещал дольщикам долгостроя ГК «Норманн», которые с начала ноября держат голодовку, что город заключит соглашение с застройщиком, который завершит возведение жилых комплексов.