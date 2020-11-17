За достройку проблемных ЖК «Норманна» «Росстройинвест» получит от Смольного в аренду 57 тысяч квадратов на Октябрьской набережной и Маршала Блюхера

Смольный заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «РСТИ», в рамках которого компания должна будет достроить жилые комплексы «Три апельсина» и «На Заречной». Документ подписан вице-губернатором Николаем Линченко 17 ноября. Соответствующие полномочия ему сегодня отдельным постановлением делегировал Александр Беглов.
Согласно тексту соглашения, «РСТИ» обязуется предпринять все необходимое для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов до II квартала 2023 года, представить график работ и информировать город о ходе завершения объектов.
Смольный, со своей стороны, должен передать компании в аренду 8 земельных участков общей площадью почти 57 тысяч кв. метров. Из них 7 предназначены под высотную застройку, еще один — для размещения многоквартирных жилых домов.
Земли, которые передадут в аренду застройщику, в основном находятся в Калининском районе. Так, компания получит 38,8 тысячи кв. м между проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским, юго-восточнее здания по адресу: Полюстровский, 79а. Кроме того, ей предоставят два участка в 10,7 тысячи кв. метров напротив 2-го и 3-го корпусов дома 9 на Маршала Блюхера.
Также «РСТИ» достанутся 7,4 тысячи кв. метров на Октябрьской набережной — с западной стороны от дома 118, корпус 2.
Согласно тексту соглашения, Смольный должен выполнить свое условие до 25 декабря 2020 года.
Напомним, 17 ноября губернатор Александр Беглов пообещал дольщикам долгостроя ГК «Норманн», которые с начала ноября держат голодовку, что город заключит соглашение с застройщиком, который завершит возведение жилых комплексов.
ГК «Норманн» в Петербурге оставил долгострои ЖК «Три апельсина» и «На Заречной». В январе 2019 года совладелец группы компаний Владимир Смирнов и топ-менеджер Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Смирнову предстоит пробыть под арестом почти до Нового года. В конце октября вице-губернатор Николай Линченко объявил, что инвестор, который достроит дома, — это компания РСТИ.
Группа компаний «Росстройинвест» (РСТИ) вышла на рынок в 2001 году и включает в себя более десятка предприятий. ГК сдала в эксплуатацию более 40 объектов жилой, коммерческой и социальной недвижимости общей площадью более 1,5 млн кв. метров. В том числе, являлась исполнителем государственных заказов.
Нынешний председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский ранее был главой РСТИ. В 2020 году он передал свою долю в бизнесе в доверительное управление. Также совладельцами холдинга являются Нина Креславская и Федор Туркин.