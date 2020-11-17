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В Калининградской области перепутавший педали пенсионер въехал в толпу. Пострадали восемь человек

На слушаниях в посёлке Холмогоровка Калининградской области водитель внедорожника въехал в толпу людей. Пострадали восемь человек. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточняет местное издание «Новый Калининград», пожилой водитель автомобиля перепутал педали газа и тормоза.

«Нечаянно... Я не знаю, чего машина пошла так», — рассказал на месте 79-летний водитель журналистам.

Инцидент произошёл во время публичных слушаний в Холмогоровке, люди собрались на открытом воздухе. По словам очевидцев, машина с визгом тормозов двинулась с места, а после наезда толпа принялась колотить по авто, когда водитель попытался снова тронуться с места.

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