По словам собеседника агентства, Виктюк умер 17 ноября в больнице. Ему было 84 года.

Скончался известный режиссер, народный артист России Роман Виктюк. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

Ранее СМИ сообщали о том, что режиссер заразился коронавирусом. О его госпитализации стало известно 27 октября. Также сообщалось о заражении половины его труппы, театр закрывали на карантин.



Роман Виктюк — выпускник актерского факультета ГИТИСа, работал режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР, ставил в Театре им. Моссовета, МХАТе, «Сатириконе». В 1996 году был основан Театр Романа Виктюка. Режиссер преподавал в эстрадно-цирковом училище, среди его учеников — Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин и многие другие.

