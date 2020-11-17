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Умер Роман Виктюк. У него был выявлен коронавирус

Скончался известный режиссер, народный артист России Роман Виктюк. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

По словам собеседника агентства, Виктюк умер 17 ноября в больнице. Ему было 84 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что режиссер заразился коронавирусом. О его госпитализации стало известно 27 октября. Также сообщалось о заражении половины его труппы, театр закрывали на карантин.

Роман Виктюк — выпускник актерского факультета ГИТИСа, работал режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР, ставил в Театре им. Моссовета, МХАТе, «Сатириконе». В 1996 году был основан Театр Романа Виктюка. Режиссер преподавал в эстрадно-цирковом училище, среди его учеников — Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин и многие другие.

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Комментарии (2)

alexpv
Эх. всем бы дожить до 84 лет, даже с короновирусом.
Соболезную.
ded morze
На вопрос о семейном положении - Не женат но был влюблён.Дети ? - Папой меня называют ученики.
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