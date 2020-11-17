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Росгвардия на торгах продает свой единственный Суперджет. Sukhoi можно купить за полтора миллиарда

Пассажирский самолет RRJ-95B 2011 года выпуска Росгвардия продает на торгах как недвижимое военное имущество. Начальная цена — полтора миллиарда рублей.

Информация о продаже опубликована на сайте Росимущества. «Фонтанка» обратила на это внимание 17 ноября. Из списка лотов следует, что Sukhoi Superjet стоит на аэродроме Раменское. Пассажирский самолет обойдется покупателю минимум в 1,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены 22 декабря этого года. Шаг аукциона — 76 миллионов рублей.

Судя по документам аукциона, принадлежит девятилетний самолет Росгвардии, а именно управлению вневедомственной охраны. Заявки от желающих его приобрести начали принимать 9 ноября.

О покупке этого самолета в 2013 году авиаэскадрильей внутренних войск МВД писал журнал «Взлет». Его приобрели у «Гражданских самолетов Сухого», он из первой серийной партии, 11-й по счету. Это единственный Суперджет у Росгвардии. О закупке новых самолетов и вертолетов начальник главного управления авиации войск Национальной гвардии Александр Афиногентов рассказывал в 2017 году, Sukhoi Superjet в список не вошел.

Опытный SSJ поднялся в небо весной 2008 года, первым получателем базового Sukhoi Superjet 100–95B стала армянская «Armavia». Через три года «Гражданские самолёты Сухого» начали поставки лайнеров «Аэрофлоту». К 2020 году было построено 204 самолета, летает из них 127. Некоторые из эксплуатантов начали жаловаться на регулярные поломки двигателей самолета и отказываться от их использования. В мае прошлого года Superjet «Аэрофлота» после посадки с «козлением» в Шереметьево загорелся. Погиб 41 человек.

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Комментарии (5)

avtech
этот говносамолет даже свинорылому не нужен
ded morze
Он тоже с мигалками и орлами по бокам ? Я бы взял.Можно на взлётной по встречке и у аэропорта где хочешь парковаться.
260551481
А на чем Витя Золотов собирается валить на случай шухера?! Наверняка частный винтокрыл рядом держит!
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