Росгвардия на торгах продает свой единственный Суперджет. Sukhoi можно купить за полтора миллиарда

Пассажирский самолет RRJ-95B 2011 года выпуска Росгвардия продает на торгах как недвижимое военное имущество. Начальная цена — полтора миллиарда рублей.
Информация о продаже опубликована на сайте Росимущества. «Фонтанка» обратила на это внимание 17 ноября. Из списка лотов следует, что Sukhoi Superjet стоит на аэродроме Раменское. Пассажирский самолет обойдется покупателю минимум в 1,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены 22 декабря этого года. Шаг аукциона — 76 миллионов рублей.
Судя по документам аукциона, принадлежит девятилетний самолет Росгвардии, а именно управлению вневедомственной охраны. Заявки от желающих его приобрести начали принимать 9 ноября.
О покупке этого самолета в 2013 году авиаэскадрильей внутренних войск МВД писал журнал «Взлет». Его приобрели у «Гражданских самолетов Сухого», он из первой серийной партии, 11-й по счету. Это единственный Суперджет у Росгвардии. О закупке новых самолетов и вертолетов начальник главного управления авиации войск Национальной гвардии Александр Афиногентов рассказывал в 2017 году, Sukhoi Superjet в список не вошел.