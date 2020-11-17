Росгвардия на торгах продает свой единственный Суперджет. Sukhoi можно купить за полтора миллиарда

Пассажирский самолет RRJ-95B 2011 года выпуска Росгвардия продает на торгах как недвижимое военное имущество. Начальная цена — полтора миллиарда рублей.



Информация о продаже опубликована на сайте Росимущества. «Фонтанка» обратила на это внимание 17 ноября. Из списка лотов следует, что Sukhoi Superjet стоит на аэродроме Раменское. Пассажирский самолет обойдется покупателю минимум в 1,5 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены 22 декабря этого года. Шаг аукциона — 76 миллионов рублей.

Судя по документам аукциона, принадлежит девятилетний самолет Росгвардии, а именно управлению вневедомственной охраны. Заявки от желающих его приобрести начали принимать 9 ноября.