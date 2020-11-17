Петербуржец ночевал у пенсионерки, а заодно подворовывал ее миллионы. Меркантильного любовника отправили в колонию

Судьбу мужчины, который ночевал у пенсионерки, а заодно таскал из ее тайника накопленные за десятилетие деньги, решили в судебном порядке. Историю меркантильного возлюбленного дамы в возрасте 17 ноября приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По словам пожилой женщины, в августе прошлого года она познакомилась с мужчиной, у них завязались романтические отношения, которые продлились около года. Встречались у нее, гость часто оставался на ночь. В той же квартире хранились накопленные за 13 лет почти 2,8 миллиона рублей. До и после визитов мужчины наличие денег на месте хозяйка ни разу не проверяла.
В какой-то момент они все-таки приняли решение разойтись. Примерно в то же время пенсионерке понадобились наличные, и она полезла в «заначку», но вместо них нашла только два пустых конверта.
Приморский районный суд приговорил ее ранее судимого возлюбленного к трем годам и семи месяцам исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу дамы более двух миллионов рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», петербурженка подала заявление о краже в особо крупном размере в начале минувшего лета. Однако искать подозреваемого в этом преступлении не пришлось. Любовник сам пришел в полицию и признался, что пользовался ее невнимательностью.