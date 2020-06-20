Совесть и заявление заставили петербуржца признаться в краже 2,5 миллионов у пенсионерки

Укравший у 2,5 миллиона рублей у петербургской пенсионерки не стал скрываться от правоохранителей. Совесть и страх заставили 54-летнего мужчину прийти с повинной и признаться, что невнимательностью своей знакомой он пользуется не впервые.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, заявление о пропаже сбережений из квартиры на Парашютной улице, 52, жительница Приморского района подала накануне. На вопрос о возможных подозреваемых уверенно назвала имя своего товарища и рассказала, что наличные он мог тайно вынести в ночь на 17 июня.