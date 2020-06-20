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20.06.2020 11:27
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Совесть и заявление заставили петербуржца признаться в краже 2,5 миллионов у пенсионерки

Укравший у 2,5 миллиона рублей у петербургской пенсионерки не стал скрываться от правоохранителей. Совесть и страх заставили 54-летнего мужчину прийти с повинной и признаться, что невнимательностью своей знакомой он пользуется не впервые.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, заявление о пропаже сбережений из квартиры на Парашютной улице, 52, жительница Приморского района подала накануне. На вопрос о возможных подозреваемых уверенно назвала имя своего товарища и рассказала, что наличные он мог тайно вынести в ночь на 17 июня.

Отправляться на поиски мужчины оперативникам не пришлось: в участок он пришёл лично в тот же день. Конверт с деньгами с собой не принёс, но признался, что регулярно ходил в гости и брал чужое с декабря 2019 года.

Как сообщает петербургский главк, правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Виновника задержали и отправили в изолятор.

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Комментарии (2)

Kohomada
А милиционеры то как рады! Главное ничего делать не нужно. И так, только отчёты пишут!
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