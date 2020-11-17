FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Дмитрий Хрусталев займётся рукоделием и прогуляет ближайшие выпуски «Вечернего Урганта»

Дмитрий Хрусталев пока не будет выступать в качестве соведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он рассказал в эфире телепередачи 16 ноября.

«Меня, к сожалению, не будет несколько дней. Я буду проходить курсы медицинских исследований, но я ещё буду вязать», — отметил Хрусталев и показал на экране ещё не законченный шарф.

Иван Ургант посоветовал коллеге не переутомиться в процессе рукоделия.

Дмитрию Хрусталеву стало плохо в такси, когда он ехал к матери в Репино. Шоумена госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке 14 ноября, где его ввели в искусственную кому. Врачи поставили пациенту предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

скрин:&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCzlzGhKI5Y1LIeDJI53cWjQ" dir="auto">Вечерний Ургант</a>
скрин: Вечерний Ургант

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

nick7rus
Футболом займётся?)))
Cashmare
примерил грязные труселя лёхи навального
carkorea
А теперь сопоставим факты. Пару лет назад его гаишники остановили и попросили не дыхнуть, а именно сходить по малому в колбу. И ему было проще сбежать и лишиться прав , а то как вы думаете- бы всплыло ?! А тут обрубился в такси. Вы часто теряете сознание в такси ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний