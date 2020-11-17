Дмитрий Хрусталев пока не будет выступать в качестве соведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он рассказал в эфире телепередачи 16 ноября.



«Меня, к сожалению, не будет несколько дней. Я буду проходить курсы медицинских исследований, но я ещё буду вязать», — отметил Хрусталев и показал на экране ещё не законченный шарф.