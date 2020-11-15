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15.11.2020 17:29
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Ехал в такси, потерял сознание, очнулся в больнице. Хрусталев раскрыл причину своей госпитализации в Петербурге

Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев вышел на связь с поклонниками и раскрыл причину своей госпитализации в Петербурге. Об этом он рассказал 15 ноября в Instagram.

По его словам, по дороге к матери, которая находилась в Репино, ему стало плохо и он потерял сознание. Это произошло в такси. Водитель отвез его в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством» артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование», — написал Хрусталев.

Как ранее писала «Фонтанка», шоумен стал пациентом больницы № 40 Курортного района, которая частично перепрофилирована под COVID-19. Позже его ввели в искусственную кому. Помощница телеведущего не стала ничего комментировать, пожелала «всего хорошего» и бросила трубку.

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Комментарии (18)

1691
Всех денег не заработаешь, даже если химию жрать...остановись- подумай о вечном
263836471
Всем здоровья!
264076671
В комментах похоже, как всегда, "пышут добром" завистливые, закомплексованные неудачники. Ребятки, всё, что вы в космос отправляете, обратно вам и вернётся :)))
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