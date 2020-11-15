Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев вышел на связь с поклонниками и раскрыл причину своей госпитализации в Петербурге. Об этом он рассказал 15 ноября в Instagram.



По его словам, по дороге к матери, которая находилась в Репино, ему стало плохо и он потерял сознание. Это произошло в такси. Водитель отвез его в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».