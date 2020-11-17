S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордных отметках на фоне новостей об американских вакцинах от коронавируса

Биржевые индексы США S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов на закрытии фондовой биржи в Нью-Йорке, инвесторы отреагировали на новости о многообещающей вакцине от коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 470,63 пункта, или на 1,6%, до 29 950,44 пункта; S&P 500 прибавил 41,76 пункта, или 1,16%, до 3 626,91 пункта; индекс Nasdaq Composite прибавил 94,84 пункта, или 0,8%, до 11 924,13 пункта.



Moderna Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 на 94,5% эффективна в предотвращении инфекции, основываясь на промежуточных данных позднего состояния. Это второй североамериканский производитель лекарств после Pfizer Inc, объявивший о положительных данных испытаний вакцины от COID-19. Его акции выросли за день на 9,6%.