Самолёт авиакомпании Alaska Airlines попал в ДТП при посадке в аэропорту Якутат на Аляске.

Как сообщает 16 ноября местное издание Anchorage Daily News, в субботу вечером, уже в темноте, сотрудники аэропорта очистили взлётно-посадочную полосу за 10 минут до прибытия рейса №66. Двух бурых медведей заметили, когда после посадки самолёт начал снижать скорость. Капитан судна почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолётом.

Медведица погибла, медвежонок остался невредим. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. У судна оказался повреждён левый двигатель. Пассажиров отправили дальше по их маршруту другим рейсом.