Исландский оркестр провел видеочеллендж по подкидыванию блинов. Лучше всех справился контрабасист
Симфонический оркестр Исландии опубликовал четырехчастный видеочеллендж с участием своих музыкантов и менеджеров. В нем участники коллектива, сидя по домам, подкидывали блины на сковородках, переворачивая их в воздухе.
Непростой трюк оказался в той или иной мере подвластен почти каждому. Но не сразу — и с приключениями. Лучшие из видео вошли в подборки, опубликованные в соцсетях оркестра.
К челленджу музыканты подошли креативно. Одна из альтисток подключила к игре своего сына и устроила что-то вроде серии партий в блинный бадминтон. А дирижер воспользовалась тройной сковородой — правда, управлять блинами оказалось сложнее, чем музыкантами.
Но мощнее всех себя проявил контрабасист — его уверенное соло было вне конкуренции.