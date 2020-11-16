Симфонический оркестр Исландии опубликовал четырехчастный видеочеллендж с участием своих музыкантов и менеджеров. В нем участники коллектива, сидя по домам, подкидывали блины на сковородках, переворачивая их в воздухе.



Непростой трюк оказался в той или иной мере подвластен почти каждому. Но не сразу — и с приключениями. Лучшие из видео вошли в подборки, опубликованные в соцсетях оркестра.