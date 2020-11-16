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16.11.2020 15:03
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Исландский оркестр провел видеочеллендж по подкидыванию блинов. Лучше всех справился контрабасист

Симфонический оркестр Исландии опубликовал четырехчастный видеочеллендж с участием своих музыкантов и менеджеров. В нем участники коллектива, сидя по домам, подкидывали блины на сковородках, переворачивая их в воздухе.

Непростой трюк оказался в той или иной мере подвластен почти каждому. Но не сразу — и с приключениями. Лучшие из видео вошли в подборки, опубликованные в соцсетях оркестра.

К челленджу музыканты подошли креативно. Одна из альтисток подключила к игре своего сына и устроила что-то вроде серии партий в блинный бадминтон. А дирижер воспользовалась тройной сковородой — правда, управлять блинами оказалось сложнее, чем музыкантами.

Но мощнее всех себя проявил контрабасист — его уверенное соло было вне конкуренции.

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